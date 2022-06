Kaarel Kose NHLi päevik: ees on veel neli kuni seitse kõige tihkemalt tundeid tuubil mängu

Kui esimeses mängus jooksis Toronto Tampast 5 : 0 üle, siis pühkisid valitsevad topeltmeistrid vormidelt tolmu ja panid fännide rõõmuks peo püsti. Napp 2 : 1 võit seitsmendas mängus näitas, et kuigi Toronto on hetkel NHLi üks teravamatest satsidest ja ajaloo parimas vormis, tõestas Tampa, miks just nemad on 2020. ja 2021. aasta karikavõitjad. NHLi üks kuulsusrikkama ajalooga klubisid ootab nüüd juba vähemalt 56 aastat oma järgmist karikavõitu.

Nii oli ka play-off’ides. Esimeses ringis oli vastas Toronto Maple Leafs ja see oli seeria, mis ei vedanud alt. Sai ka oma käega kirjutatud, et see on play-off’ide suurim ennustatav maiuspala, ja tõepoolest läks vaja seitset mängu, et seeria otsustada. Täie raha eest!

Kahel viimasel korral lahkuti Stanley karikas pea kohal. Ja juba varem olen kirjutanud, et Tampa puhul jääb mulje, nagu võtaks meeskond end kokku täpselt siis ja niipalju, kui parajasti vaja on.

Alates 6. juunist on läänekonverentsi meister saanud valmistuda ja vaadata, mis idakonverentsis juhtub. Avalanche on play-off’ides näidanud purustavalt võimsat mängu, millest annab tunnistust see, et finaali jõuti kõigest 14 mänguga.

Coloradot ennustati valdava ülekaaluga läänekonverentsi meistriks ja masinavärk tõestas seda õlitatult. Kuiv neljavõiduline seeria Nashville’i vastu avaringis. Teises ringis tuli küll nelja võidu kõrval kaks kaotust vastu võtta, aga St. Louis Blues alistus kindlalt. Läänekonverentsi finaalis tehti aga Edmonton Oilers kuivalt murust madalamaks seeriavõiduga 4 : 0. Isegi kui Connor McDavidi ja Leon Draisaitli kohta võib kasutada kõiki superepiteete, kaasa arvatud aegade parimad mängijad, siis tõde on see, et Colorado laviin sõitis neist muretult üle ja Mike Smithi värav kõmmutati auklikuks.

Nii Tampa Bay Lightning kui ka Colorado Avalanche on igati teenitult karikafinaali jõudnud. NHLi ametliku spordiennustuspartneri OlyBeti statistika alusel on finaalmängude võiduvõimalus kaldu Colorado Avalanche’i poole koefitsiendiga 2,11 ning seda Tampa Bay Lightningu 3,08 vastu. Vaatame, näeme!

Colorado väravas oleval Pavel Francouzil ei ole ehk tõrjeprotsendid nii ebareaalselt kõrged, aga viimane seeria oli Edsmonton Oilersiga – neli kuiva võitu, sealhulgas nullimäng, ja seda satsi vastu, kus on kogu NHLi kõige ohtlikumad kahurid. Francouzi saavutus on selle võrra võimsam, et koht väravas sõelmängudeks tuli esiväravavahi vigastuse tõttu. Darcy Kuemper on nüüd taas terve ja valmis mängima, aga kahtlen, et mees finaalseeria avamängus jääle saab.

Võiks oletada, et väravas on Tampal väike eelis, kuna Andrei Vasilevsky tõrjeprotsent on viimastel mängudel olnud ebareaalselt kõrge. Vall on püsti ja kui ründajad oma töö ära teevad, poleks justkui probleemi.

Colorado, mis on saanud kaheksa päeva puhata, alustab kodus Denveris Ball Arenal, kus toimuvad 2022. aasta Stanley karikafinaali esimesed kaks mängu. Ilmselt on Tampa jaoks tegemist kõige tugevama vastasega, kes kolme viimase aasta jooksul play-off’ides vastu on tulnud.

Idakonverentsi finaalis vastu tulnud New York Rangersiga oli juba eos oodata teravat tulistamist. Kui Tampa alustas loiult 6 : 2 ja 3 : 2 kaotustega, siis tundus jälle, et see oli ainult meestele motivatsiooni loomiseks vajalik. Põhihooaja parima väravavahi Igor Shesterkini puur keerati lukust lahti, samal ajal kui Andrei Vasilevskiy selja taha pandi suur taba ja oligi korras. Neli järjestikust võitu, kolm puhkepäeva ja Denveri lennule. Edasist jälgi taas OlyBeti NHLi portaalis.

Kui väravasuul on millimeetrine statistiline eelis Tampa Bay Lightningul, siis ülejäänu osas kipub numbriline vaekauss Colorado poole kaldu. Hetke kõige kuumem mees play-off-finaalis on Cale Makar, Colorado kaitse tugitala ja tiimi punktimasin. Play-off’ides 22 punkti. Nikita Kucherovil, kes on Tampa trumpäss, on küll 23 punkti, aga ei maksa unustada, et Tampa on mänginud ka kolm mängu rohkem. 23-aastane Cale Makar tegi kaitsjana põhihooajal 86 punkti ning tal on hetkel alles jäänud mängijatest play-off’ides kõige enam punkte mängu kohta ja hoog ei rauge.

Lähim mängija, kes nii ründes kui ka kaitses suudab mängu nii palju mõjutada, on ilmselt Bobby Orr, ütles Gretzky spordimeediale Makari kohta. Statistika toetab Wayne Gretzky väidet: ainus kaitsja, kes on suutnud play-off’ides mängu kohta rohkem punkte koguda kui Cale Makar (1,08), on Bobby Orr (1,24). Kui maailma läbi aegade parim hokimängija ning Edmontoni legend ütleb, et Oilersi ja Avalanche’i vahelise seeria parim oli number 8, siis ütleb see nii mõndagi. Vastas oli Edmontoni number 97. Ennustuste kohaselt ainus aktiivne mängija, kellel on reaalne võimalus Gretzky absoluutset punktirekordit ohustada ehk „keegi“ McDavid.

Devon Toews, 13 punkti play-off’ides, on kasvanud teiseks hiiuks kaitses ja tõttöelda on tema kaitsepartner ainus põhjus, miks tast vähem räägitakse. Sisuliselt oleksid Colorado kõik kolm viisikut igas teises meeskonnas parimad mängijad. Nathan MacKinnon (18 punkti), Mikko Rantanen (17 punkti) ja Gabriel Landeskog (17 punkti) on pannud sõelmängudel püssid paukuma. Lisame elu vormis Nazem Kadri (14 punkti) ning Avalanche’i otsustava väravaga finaali viinud Artturi Lehkoneni (11 punkti), kelle kolme mängu võiduväravad on nende play-off’ide hetke rekord.