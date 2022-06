Endine Ukraina koondislane kahetseb Venemaal mängimist: mul on häbi

Hiljutises intervjuus kahetses 36-aastane ründaja, et toona Venemaale siirdus. „Olen ukrainlane ja jään selleks alati,“ vahendas Ukraina portaal TCH

mehe sõnu. „Minu positsioon Venemaa osas on muutunud.. ma ei mõista nende käitumist.“

„Jah, tunnen häbi, et mängisin Venemaal,“ jätkas ta. „Kui sa kutsud ennast vennaks ja tuled seejärel siia tapma - see on idiootsus,“ kritiseeris ta naaberrahvast.