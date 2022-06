Elu esimesel MM-il 16 parema sekka jõudnud Nõlvakul ja Tiisaarel aitavad pingeid vähendada lähedased: see on väga suur pluss

„Algus oligi see periood, kus Mart ja Kusti pidid õppima nende mängu tundma,“ rääkis treener Indrek Verro volley.ee vahendusel. „Kuna meie mängu eelis ongi see, et me õpime kohapeal, siis ongi küsimus, kui kiiresti ja efektiivselt suudad õppida. Nad said sellega väga hästi hakkama ja lõpuks hammustasid väga hästi lahti. Edu tõigi see kohanemine. Kui üks pool hakkab mängu lugema ja sellest aru saama, siis teine pool asub otsima lahendusi. Kanada otsis lahendusi, aga selle käigus tegid palju vigu sisse.“