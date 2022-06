Endine Venemaa koondise kapten astus Putini vastu välja: võib-olla mind tapetakse nende sõnade eest, aga olen sõja vastu

Denisov andis intervjuu ajakirjanikule Nobel Arustamjanile, kus mõistis Venemaa presidendi Vladimir Putini algatatud sõja hukka. Denisovi sõnul on õige, et Venemaa klubid ja koondised on rahvusvahelistest võistlustest eemaldatud.

„Me oleme kõik seotud sellega, mis toimub. Minu arust võiks isegi meid rohkem karistada, sest see peab lõppema,“ vahendas The Insider Denisovi öeldut avameelses intervjuus. „Paljud räägivad, et sanktsioonidest pole kasu, aga need mõjutavad meie jalgpalli. See, mis (Ukrainas) toimub, on kohutav. Me kõik oleme selles süüdi.“

„Võib-olla mind pannakse vangi või tapetakse, aga olen sõja vastu,“ jätkas venelane, kelle sõnul tegi ta sõja puhkedes ka video, kus palus põlvili, et Putin sõja lõpetaks. Ükski meediaväljanne seda aga ei avaldanud. Denisov tunnistas, et kartis sõjavastast videot salvestada, aga ei suutnud vaikida.

„Olen praegugi natukene hirmul, kuid ma ei peida ennast. Ma ei lähe kuhugi, sest ma ei taha. Kuidas ma saan vaikida?“ lisas Denisov. Endise koondislase sõnul oli ta 24. veebruaril, mil sõda algas, juhtunust šokeeritud. „Ma ei suuda isegi kärbsele liiga teha. Need sündmused on kohutavad.“

Denisov elab endiselt Venemaal. Tema sõnul proovis ta vahepeal ka Euroopas elada, kuid mõistis, et Venemaa on tema kodu. „Tahan elada Venemaal normaalsetes tingimustes,“ jätkas sportlane, avaldades, et on Hispaaniasse ostetud maja ka müüki pannud.

Denisov kuulus viimati Moskva Lokomotivi ridadesse, kus ta mängis aastatel 2016-2019. Suurema osa karjäärist veetis ta Peterburi Zenitis aastatel 2002-2013. Kaitsev poolkaitsja võitis Zeniti ridades kolm Venemaa meistritiitlit ja korra UEFA karika (praegune Euroopa liiga). Lokomotivi ridades krooniti ta 2018. aastal riigi meistriks.

39-aastane venelane esindas koondist aastatel 2008-2016 54-s kohtumises. Koondisekarjääri jooksul jõudis ta kanda ka kaptenipaela.