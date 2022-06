OTSEÜLEKANDED DELFI TV-s | Eesti kergejõustiku meistrivõistlustele tulevad võistlema kodused tähed, maiuspalaks tõotab kujuneda kümnevõistlus

Kodustele meistrivõistlustele on oodata kohale mitmeid kohalikke tippkergejõustiklasi ja ka tulevikutähti. Ühtlasi on see eestlastele viimane võimalus täita Eugene'i MM-i (15. - 24. juuli) norme.

Tõeliseks maiuspalaks tõotab kujuneda meeste kümnevõistlus, kuhu on oodata kodused tipud eesotsas Maicel Uibo, Johannes Ermi ja teistega, kes kõik sihivad kõrgeid tulemusi. MM-i norm, milleks on 8350 punkti, on seni täidetud Karel Tilgal ja Janek Õiglasel. Ühtlasi tagab Eesti meistritiitel koha 15. - 21. augustini Münchenis toimuvale EM-ile.

Võistlustele registreerimine lõppeb 17. juunil ehk kõikide osalejate nimekiri pole veel selgunud. Kindel on aga, et teiste hulgas on stardis ka veerandmailer Rasmus Mägi, kes alles teisipäeval viis 400 m tõkkejooksus Eesti rekordi uude sekundisse - 47,82. „Ei oska veel öelda, kas jooksen seal 400 meetrit puhtalt või tõketega,“ rääkis Mägi rekordjooksu järel.

Esmakordselt Eesti kergejõustiku ajaloos toimub seekordne Eesti meistrivõistluste kuulitõukevõistlus eraldi spordisündmusena Maidlas, et avaldada austust Lüganuse vallast sirgunud Heino Lipule tema 100. sünniaastapäeva puhul. Mälestusvõistluste programmi raames avatakse Maidla mõisa peahoone ees Heino Lipu pronksskulptuur ning koostöös Lüganuse vallaga toimub silmapaistev kultuuriprogramm. Kuulitõuke naiste ja meeste võistlused peetakse 24. juunil.

25. juunil tehakse võistlustega algust kell 15.00, 26. juunil kell 14.00.



AJAKAVA

Vaatamiseks saab teha digitellimuse selle loo alt. Täna tellides maksad suve lõpuni 1euro/kuu.