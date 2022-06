Ralf Schumacher: Lewis Hamilton on olnud senise hooaja suur kaotaja

Seitsmekordne maailmameister Lewis Hamiltoni on seniste tulemuste põhjal tiimis debüüthooaega tegevale George Russellile alla jäänud. Russell hoiab kaheksa etapi järel üldarvestuses 99 punktiga neljandat kohta. Hamilton on 62 silmaga kuues. Ühtlasi on Russell tänavu ainus sõitja, kes seni igal etapil lõpetanud esiviisikus.

„Hamilton on senise hooaja suur kaotaja,“ alustas Schumacher Mercedese sõitjaid puudutavat lõiku. „Russell oli hooaja eel tiimis uus mees, aga ta on tavaliselt Hamiltonist eespool olnud. Ka kvalifikatsioonis on ta tugevam olnud.“

„“Läbi aegade parim sõitja“ - nagu Mercedese pealikule Toto Wolffile meeldib öelda - on uustulnukale jäänud alla sellisel viisil, mis tekitab juba muret,“ jätkas sakslane. „Olen hämmastunud, siin on ainult kaks varianti: kas Russell on uus tipptegija või oli Hamiltonil viimastel aastatel nii hea auto, et see on teda kõvasti aidanud.“

Lisaks arutas Schumacher ka palju kõneainet tekitanud nii-öelda auto põrkamise teemal. Pühapäevase Bakuu etapi lõppedes nähti dramaatilisi kaadreid, kui Hamilton vaevaliselt vormelist välja ronis, näol valugrimass. „Russell oli samas autos ja tema tundus pärast sõitu värskem olevat,“ sõnas sakslane.

„Mul on kahju, et Hamiltonil on seljavalud, aga teised tiimid võitlevad sama probleemiga,“ jätkas ta. „Ma ei tea, kas Lewis istub sirgemas asendis ning saab seetõttu rohkem põrutada. Teine probleem põrkamisega on, et auto hüpleb ning nii on raske midagi näha. Võib ette kujutada, et see on nagu vaataks eriti võbelevat ekraani ja siis sõidad otse kurvi sisse.“

F1 hooaeg jätkub sel pühapäeval Kanadas toimuva GP-ga.