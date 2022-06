Jalgpallimaailma kaks suurt üleminekut on jõudmas lõpusirgele

Prantslase üleminek Juventusesse peaks saama ametlikuks juuli alguses, vaja on veel paika panna viimased detailid. Pogba mängis Juventuses ka aastatel 2012–2016, siirdudes mäletatavasti samuti Unitedist sinna vabaagendina. Torinos tuli ta neljakordseks Itaalia meistriks ja aitas klubi kahel korral Itaalia karikavõiduni. Seejärel naasis ta 105 miljoni euro eest Unitedisse, kuid seal enam sellist edu ei saavutanud.

Romano andmetel on lõpusirgele jõudmas ka Sadio Mane üleminekusaaga. Liverpooli ründaja on avalikult välja öelnud, et soovib klubist lahkuda. Senegali koondislast on seostatud Müncheni Bayerniga ning viimaste teadete kohaselt on osapooled omavahel ka kokkuleppele jõudnud kolmeaastases lepingus.