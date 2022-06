Praegu peaks kogu spordimaailma tähelepanu olema suunatud jalgpalli MM-finaalturniirile. MM-i aga ei ole, kuna suurvõistluse korraldamine anti Katarile, kus on suvekuudel jalgpalli mängimiseks lihtsalt liiga kuum. Nii korraldati rahvusvaheline jalgpallikalender tänavuseks aastaks ringi. Just seetõttu pidid suurriikide staarid tiheda klubihooaja järel mängima koondiste ridades neli Rahvuste liiga mängu. Kriitikat tehti tähtmängijate poolt loomulikult omajagu. Nüüd on matšid peetud ja tulemustele otsa vaadates küsitakse, kas Prantsusmaa ja Inglismaa MM-lootustele võib juba kriipsu peale tõmmata.