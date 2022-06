Hispaaniast lahkuda sooviv Kullamäe: tuleb leida koht, kus saab mängida

Kullamäe usub, et ta suudaks Hispaania kõrgliiga taseme välja mängida. Aga selleks on vaja enesekindlust ja treeneri usaldust.

„Tuleb enesekindlust hoida, eriti välismaalasena. Kuna liiga tase on nii kõrge ja ma olin sel tasemel esimest aastat, pean endale aru andma, et ole lihtsalt nii, et lähed sinna ja oled tegija. Tuleb mingid etapid läbi käia, kannatada ja siis sinust loodetavasti sirgub mängumees. Kooliraha tuleb maksta igas mängus. Ei öelda ilmaasjata, et Hispaanias on Euroopa tugevaim rahvusliiga,“ lausus Kullamäe.