VIDEO | Vasalemma Offroad Rallyl luges lisaks kiirusele ka taktika

Offroad Racingu Eesti meistrivõistluste klassis ET2 võitsid Rait Mändla / Rauno Lahi, järgnesid Ever Kattus / Kaino Kõva ja Girts Gailitis / Guntis Puzul. Hilisemate võitjate sõit muutus keerulisemaks juba kolmetunnise võistluse alguses, kui murdus ära auto käigukang. „Rait vahetas näppudega esimese ja teise käigu vahel,“ rääkis kaasjuht Rauno Lahi. „Autol on vana Volvo käigukast ja vahetus pole just kõige tänapäevasem.“

Mändla lisas, et plaan oli hoida rahulikku tempot. „Eelnev hirmutamine oli päris suur, öeldi, et teravaid kive on hästi palju ja rehve hakkab kuluma. Startisime plaaniga, et võtame vaikselt,“ rääkis ta. „Ajasõidus olime kiireimad, mis tähendas, et pidime esimestena startima ja n-ö rada tegema. Tõusul valisime vale jälje ja rivaalid said mööda. Mitmed konkurendid püüdsime aga edasise sõidu käigus kinni ja mitmel läks ka auto katki.“

Teises EMV klassis ET1 oli esikolmik Alvar Rannula / Kaido Kool, Ivar Haabsaar / Üllar Sikk ja Oliver Laug / Risto Paalvelt. Võitjatele oli see karjääri teine offroad-ringrajavõistlus, varasemalt on nad võistelnud peamiselt orienteerumistel. „Viimasel poolel tunnil kaotasime mõneks ajaks liidripositsiooni, aga ma ei lubanud tal tagasi hoida, ütlesin, et anname ikka kuuma edasi,“ rääkis kaasjuht Kaido Kool. „Võistluse lõpp oli suhteliselt pingeline.“

Offroad ringrajasõidu Eesti karikavõistluste klassis TR-1 võitsid Karl-Erik Abram / Martti Pukko, järgnesid Üllar Ahi / Indrek Paluteder ja Teet Tähepõld / Krister Peetmaa. „Hommikul me ei seadnud eesmärgiks võitu, sest päev varem toimunud ajasõiduga saime aru, et see rada ei klapi meie profiiliga. Startisime kuuendalt kohalt,“ rääkis Abram. „Pärast teist ringi oli selge, et kõik möödasõidud toimuvad suures lombis, kus oli aga meie raskel auto eelis, mida ka kasutasime.“