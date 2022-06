Moskvas kinni võetud naiste NBA täht peab veelgi kauem trellide taga istuma

Venemaa võimud on kohtuprotsessi mitmel korral edasi lükanud. Teisipäeval teatas Himki kohus, et uurijate nõudmisel peab Griner trellide taga olema vähemalt 2. juulini.

Griner vahistati 17. veebruaril ja Venemaa ametivõimud väitsid, et Šerementjevo lennujaamas leiti korvpalluri käsipagasist kanepiõli. Selle omamine on Venemaal keelatud. Süüdimõistmisel võib aastaid Jekaterinburgi UMMC-d esindanud ameeriklannat oodata kuni kümne aasta pikkune vanglakaristus.

USA välisministeerium teatas mai alguses, et nende hinnangul võeti Griner kinni alusetult. Koos selle avaldusega muutus ka USA valitsuse taktika. Kui varem lasti Venemaa õigussüsteemil – see on korrumpeerunud ja Vladimir Putini käpa all, aga mingil määral siiski toimib – oma tööd teha, siis sellest hetkest hakati aktiivselt tegutsema, et Griner kodumaale tuua. Avalikkusele pole edusammudest vähemalt seni teatatud.