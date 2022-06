Vesik: MK-sarja tase on langenud, Tiisaar ja Nõlvak kasutasid tekkinud võimaluse väga hästi ära

Aastaid ala sees olnud Rivo Vesiku hinnangul on rannavolle tase langenud. Samas on seal ka loogilisi põhjuseid. „Üldiselt on MK-sarja tase hetkel langenud. See algas peale koroonaaega. Juba eelmine aasta oli kehvem, olümpia ja kõik teised turniirid – see tase läks alla,“ rääkis Vesik Eesti Võrkpalli Liidu kodulehele. „Ja peale olümpiat on veel natuke alla läinud. Mis tegelikult on loogiline, sest peale olümpiat lähebki tase alla. Paljud tugevad võistkonnad on vahetanud paarilisi, paljud tugevad ei ole selles õiges vormis, sest olümpiasse pannakse nii suur laks sisse. See aasta on minu arust viimase kümne aasta kõige madalam punkt.“