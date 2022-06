„Emotsioonid olid finišis ikka head,“ muigas Mägi umbes tund pärast rekordjooksu telefoni teel Delfiga suheldes. „Ootus jõuda uude sekundisse on olnud aastaid. Viimastel nädalatel olen tundnud, et see on varasemast ehk reaalsem olnud. Oskasin seda oodata ja loota. Samas, et see reaalselt ellu viia ja sellist aega finišis näha oli kindlasti kergendus. Missioon aga jätkub,“ lisas Mägi.