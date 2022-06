Ambitsioonikas Esapekka Lappi seadis endale suure eesmärgi

Tänavu Toyotas kaheksakordse maailmameistri Sebastien Ogier'ga kolmandat autot jagav Lappi saavutas Rootsi MM-rallil kolmanda koha. Horvaatias ja Sardiinias lõpetas ta aga Superrally süsteemis.

Järgmisena on soomlane stardis Rally Estonial ning siis ootab ees juba kodune Soome ralli. Just Soomest pärineb tema ainus WRC etapivõit, kui ta oli seal parim 2017. aastal. Seejuures on ta viimane soomlane, kes suutnud selle ralli võita. Mullu oligi tema ainus MM-ralli Soomes, kus ta sai neljanda koha.

„Soomest tahan midagi suurt loota,“ rääkis ta DirtFishile. „Eestis ma mullu ei võistelnud, mis on ilmselt päris oluline aspekt. Usun, et suudan seal hästi sõita, aga ausalt öeldes ma ei usu, et võitlen seal esikoha eest.“

„Siiski võin üllatada. Ütleme aga nii, et eesmärk on võistelda Eestis hästi ja Soomes võidelda juba võidu eest,“ avaldas ta.

Lappi võimalikku edusse usub ka Toyota spordidirektor Kaj Lindström. „Mõistagi on see ta koduralli ehk teame, et ta on seal hea,“ sõnas ta. „Ta tõestas seda ka eelmisel aastal. Seega ootame väga kiireid Eesti ja Soome etappe.“