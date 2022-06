VIDEO | Võimsas hoos Rasmus Mägi püstitas Soomes uue Eesti rekordi, kettaheites ületati taas maagiline piir

Mägi senine isiklik rekord oli 48,11 ehk temast sai esimene eestlane, kes 400 m tõkkejooksus alistanud 48 sekundi piiri. Tema tänavuse hooaja senine tippmark oli 48,66. Iltalehti teatel on Mägi tänane tulemus ühtlasi Paavo Nurmi staadioni uus rekord.

Maailma hooaja edetabelis läheb Mägi sellega kolmandale kohale. Temast on tänavu kiiremad olnud vaid brasiillane Alison Dos Santos (47,23) ja USA äss Rai Benjamn (47,49). Eestlane on ühtlasi kolmas mees, kes tänavu 48 sekundi piirist jagu saanud. Mägile oli see tänavu kolmandaks võistluseks. Eugene'i Teemantliiga etapil sai ta kirja 48,66 ja Rabati Teemantliiga võistlusel oli tema aeg 48,73.