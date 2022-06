Eesti korvpallikoondis avaldas kandidaadid tähtsateks MM-valikmängudeks Saksamaa ja Iisraeliga, USA-st naaseb veel Henri Drell

Seni MM-valikmängude esimeses ringis kaks võitu ning kaks kaotust kogunud Eesti koondise jaoks seisavad ees olulised mängud ning peatreener Toijala sõnul on fookus täielikult nendel kahel mängul. „Need 21 mängijat on kandidaadid, kes valmistuvad mängudeks Saksamaa ja Iisraeliga. Meie peamine fookus täna on nendel kahel mängul, et tagada edasipääs järgmisesse ringi.“

Nimekirja kuulub ka Henri Drell, kes veel Eestis koondisega koos ei harjuta. Nimelt on Drell USA-s, kus ta on juba paari NBA klubi juures testimas käinud. „Henri liitub järgmisel nädalal, siis on kõik olemas. Usun, et ta on heas vormis ja motiveeritud,“ rääkis Toijala videointervjuus Delfile.