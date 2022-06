Tänak: Rally Estonia trampliinid panevad inimvõimed proovile

Võiks ju arvata, et pärast hiljutist Sardiinia triumfi on Tänak optimistlikum, sest Hyundai, millega oli hooaja alguses suuri probleeme, näikse liikuvat kiiresti ja peab ka vastu, kuid eksmaailmameister võtab asja ehteestlasliku rahuga. „Liigume edasi ralli kaupa,“ tõdes ta. „Kuna Hyundai alustas uue põlvkonna auto ehitamist rivaalidest pool aastat hiljem, jäi arendustöö tegemata. Testipäevi on vähe, mistõttu tuleb autot arendada rallide käigus. Tahtsin auto juures teha rohkem enne selle sündi, aga eks tuleb nüüd käed külge panna, et rong õiges suunas liiguks.“