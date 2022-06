Koondise kontakttrenne kõrvalt vaadanud Sten Sokk: olen vana mees, alustan pigem tasa ja targu

„Eesti on ilus riik, eriti praegu valgel ajal. Aga talve keskel pimedal ajal läheb päris depressiivseks. Arvan, et tegin õige valiku,“ tõdes korvpallikoondise avatud treeningul rahvusmeeskonna mängujuht Sten Sokk, kes alates jaanuarist mängis Kreeka esiliiga klubis Messolonghi. „Aga tore on ka tagasi olla.“

Eestlase väitel ei pea kohalikud mehed võõrsil kohtumiste pingele vastu, mistap korvpallurid mängivad kodus väga palju paremini. „Minu jaoks on see natuke müstika, üsna Ameerika mäed. Pisikesed saalid, erinevad korvid ja olustik. See mõjub just kohalikele mängijatele, kes võõrsil ei usu, et võiks võita. Näiteks poolfinaalis saime esimese mängu võõrsil kindlalt 20 punktiga tappa, kodus võitsime kindlalt 30ga ja siis saime võõrsil jälle kindlalt 20ga, kus ei tekkinud võimalustki. Ei ütleks, et kohtunikud aitavad kedagi, aga nad hoiavad joont, et kodumeeskond saab kaitses tegutseda agressiivsemalt. Kõik väikesed asjad kokku ja nii ta läheb,“ kirjeldas ta sealset liigat.