Müügile tulid Eesti - Malta jalgpalli Rahvuste liiga mängu piletid

Tegemist on olulise kohtumisega alagrupi võidu nimel, sest praeguse seisuga on mõlemad koondised kirja saanud kuus punkti ja sügisesed mängud otsustavad, kes tõuseb järgmiseks hooajaks C-liigasse.

Omavahel on Eesti ja Malta läbi ajaloo kohtunud seitsmel korral. Eestil on nendest mängudest kirjas kolm võitu, kaks kaotust ning kaks viiki. Viimati läksid koondised vastamisi 9. juunil Maltal, kui Eesti teenis Konstantin Vassiljevi esimese poolaja ja Henri Anieri üleminutite väravast magusa 2:1 võidu.

Küljetribüüni täispilet maksab 15 ning sooduspilet 13 eurot. Otsatribüüni pileti täishind on 13 ja soodushind 11 eurot. Sooduspilet kehtib 2004.–2015. aastal ja 1957. aastal või varem sündinutele koos soodustust tõendava dokumendiga (nõutav kohapeal). Mängupäeval on alates kella 17st eelmüügis ja kohapeal kõik piletid 15 eurot. Lisaks on müügil piiratud koguses pääsmeid Coolbet Tähtede klubisse hinnaga 95 eurot, mis sisaldab õhtusööki ja võimalust jälgida mängu siseruumist.