Endine tipptennisist kaalus enesetappu: olin 26. korruse rõdul, et sealt alla hüpata

2014. aastal tippspordiga lõpparve teinud ja praegu tennisekommentaatorina töötav Dokic paljastas, et tal on tööl olnud palju päevi, mil ta on läinud vannituppa ja lihtsalt nutnud.

„28.04.2022 - Hüppasin peaaegu oma 26. korruse rõdult alla ja võtsin endalt elu,“ kirjutas Dokic avameelses Instagrami postituses.

„Ma ei unusta seda päeva kunagi. Kõik oli hägune. Kõik oli tume. Ei mingit tooni, millelgi pole mõtet - ainult pisarad, kurbus, depressioon, ärevus ja valu. Viimased kuus kuud on olnud rasked. Igal pool on pidev nutt. Alates töökohal vannituppa peitmisest, et pisaraid pühkida, et keegi seda ei näeks, kuni pideva nutmiseni kodus minu nelja seina vahel. See on olnud väljakannatamatu,“ tunnistab 39-aastane ekstennisist.

„Pidev kurbus ja valu ei kao ja mu elu on purunenud,“ kirjutas Dokic. „Süüdistan ennast, ma arvan, et ma pole armastamist väärt ja kardan. Samuti tean, et mul on nii palju asju, mille eest tänulik olla ja siis hakkan ennast vihkama, sest nii tundes leian, et ma ei ole tänulik, sest ma ei saa olla, sest ma tahan sellele kõigele lõpu teha. Selline nõiaring peas. Tulemus: 28. aprillil hüppasin peaaegu oma 26. korruse rõdult alla. Ei unusta kunagi seda päeva, ma lihtsalt tahtsin, et see valu ja kannatused lõppeksid. Tõmbasin end rõdu servalt välja, ei tea isegi, kuidas ma sellega hakkama sain. Professionaalse abi saamine päästis mu elu.“

Dokic jõudis tennisekarjääri tippu 2002. aastal, kui ta oli maailma edetabelis neljandal positsioonil. Austraallanna oli oma profiaastate jooksul pidevalt tähelepanu keskpunktis ka vägivaldse isa Damiri tõttu. Hiljuti ilmunud autobiograafias rääkis ta avameelselt oma raskest lapsepõlvest ning teekonnast tennisemaailma tippu. Dokic tunnistas raamatus, et tema treenerist isa hakkas teda peksma juba kuuendast eluaastast peale.