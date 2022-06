FOTOD | Rally Estonia pressikonverentsil tutvustati tänavust võistlust, osalesid maailma ja Eesti rallitipud

„Meil on suur rõõm üle kahe aasta taas korraldada rallit tavatingimustes, mis kindlasti pakub nii sõitjatele kui ka pealtvaatajatele palju rõõmu ja elevust. Me oleme andnud endast parima ja loonud sõitjatele tehniliselt põnevad kiiruskatsed ning rallirahvale ligi 80 atraktiivset pealtvaatamisala. Suurejooneline stardi- ja finišipoodium on tagasi Tartu kesklinnas Raekoja platsil ning Power Stage finiš kerkib maaliliste Leigo järvede vahele. Aga uudiseid on veel palju,“ seisab Rally Estonia pressiteates.