Eestis näeb võistlemas kõrgushüppe MM-hõbedat ja kettaheite maailma edetabelijuhti

Kergejõustikuõhtu algab teisipäeval, 21. juunil, kell 18.05 tulise meeste 4x100 meetri teatejooksuga, kus Eesti sprindikoondis, eesotsas sisemaailmameistrivõistluste neljanda mehe Karl Erik Nazaroviga, hakkab jahtima kiiret aega pääsemaks Euroopa meistrivõistlustele Münchenis. Mõõtu võetakse Läti koondiselt ning esindatud on ka Eesti B-koosseis. Kuuldavasti on mehed teatejooksuks spetsiaalselt valmistumas ning sihiks on seatud Eesti rekord 39,52 sekundit. Teatejooksus osalevad sprinterid tulevad stardijoonele ka 100 meetri jooksus. Võttes arvesse, et Karl Erik Nazarov pole tänavu sel distantsil veel kordagi soodsa pärituule toel oma vormi realiseerida saanud, võib Jõhvi publik hea õnne korral näha Marek Niidu nimel oleva Eesti rekordi (10,19) purunemist.