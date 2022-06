Eesti U19 jalgpallikoondis võitis Balti turniiril Leedut

„Teisel poolajal hakkasid rolli mängima erinevad nüansid ja vastaste surve ei lasknud meil enam nii vabalt mängida. Võib ju mõelda, et tahaks ise rohkem domineerida, aga tihtipeale surub kaotusseisus olev meeskond sind sügavamale kaitsesse ja mäng läheb rohkem võitluse peale. Meie jaoks oli see kindlasti uutmoodi kogemus eduseisus mängida ja vastu pidada. Rahvusvahelised mängud käivad võidu peale ja oleme kindlasti nüüd emotsioonide ja kogemuste võrra rikkamad. Ütlesin ka pärast mängu poistele, et see võiduemotsioon tuleb meeles hoida, et järgmisel korral tead mida selle saavutamiseks teha,“ lausus Bärengrub.