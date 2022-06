Veel mõned aastad tagasi sõnastasid Rally Estonia korraldajad oma eesmärgiks teha maailma parim ralli. Juuli keskel sõidetakse Tartu ümbruses sõidetav ralli kuulub juba kolmandat suve WRC-sarja, kuid esialgsest bravuurikast sõnastusest on loobutud. See ei tähenda aga seda, et korralduses antaks tasemes grammigi järele.