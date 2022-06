Brasiilia jalgpallur mõisteti Soomes süüdi lapse seksuaalses väärkohtlemises

Kuritegu leidis aset 2016. aastal, kui 12-aastane ohver pöördus sotsiaalmeedias jalgpalluri poole. Nad leppisid kokku, et kohtuvad õhtul vutiväljakul, et koos jalgpalli mängida. Ohver oli sel hetkel mängijale ka öelnud, et on alles 12-aastane.

Lisaks kannatanule saabusid jalgpalliväljakule kaks tema sõpra, millega Silva ei olnud tunnistajate ütluste kohaselt üldse rahul, kirjutab Iltalehti.

Jalgpallur oli palunud kannatanult, et nad läheksid pisut eemale, et saaksid omavahel rahus rääkida. Ohvri sõnul oli Silva pärast seda, kui ta teda ilusaks nimetas, teda suudelnud ja üritanud tema pükse alla lasta. Olukord lõppes sellega, et ohvrile helistasid kaks tema sõpra.

Silva tunnistas kohtus, et suudluse algatas hoopis ohver. Ta eitas 12-aastase lapse seksuaalset puudutamist, kuid ütles, et oli katsunud tema riideid, sest ta ei pidanud neid jalgpalli mängimiseks sobivaks. Soome ringkonnakohus ei pidanud seda selgitust eriti veenvaks ning leidis, et Silva käitumine oli olemuselt seksuaalne ja võis kahjustada kaebaja arengut.

Lisaks seitsmekuulisele tingimisi vanglakaristusele mõisteti Silvalt kannatanu kasuks välja 1500 eurot ja riigile menetluskulud.

27-aastane Silva kaebas ringkonnakohtu otsuse edasi apellatsioonikohtusse, kuid ta võttis kaebuse enne selle läbivaatamist tagasi. Sellest tulenevalt jääb ringkonnakohtu otsus jõusse.

Silva on üks HJK võtmemängijaid. Sel hooajal on ta koduliigas löönud 11 mänguga kokku kaks väravat. Varem on brasiillane Soomes esindanud Oulu ja Ilvese meeskondi.

HJK tegevjuht Ville Wallén ütles Iltalehtile, et klubi polnud ahistamisjuhtumist teadlik ja see uudis oli neile „suureks šokiks“.