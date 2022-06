Eesti autospordi ajalugu teinud Rumpile ja kaaslastele kukkus unustamatu võimalus sülle viimasel hetkel. „Päris välk selgest taevast see polnud, aga suur üllatus ikkagi. Euroopa Le Mansi Imola etapil kuulsime, et üks tiim võib alt ära kukkuda. Meie tiimi seisukoht oli tol hetkel, et seekord me potentsiaalset võimalust ei realiseeri. Plaan oli osaleda Euroopa sarjas ja ehitada meeskonda järgmiseks aastaks üles. Nädal enne Le Mansi testisõite tuli aga kõne,“ meenutas Rump.