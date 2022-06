Neuville ootab Hyundais kiireid muutusi

Hyundai pole siiani uut täiskohaga tegevjuhti ametisse määranud, sest pärast Andrea Adamo lahkumist mullu detsembris nimetati Julien Moncet vaid tiimijuhi asetäitjaks.

Neuville`i sõnul on Hyundais terve sisemine juhtimisstruktuur paigast ära ja see takistab otsuste tegemist. „Võin teile lihtsalt öelda, et püüan organisatsiooni parandada. Ja ma ei mõtle, et see tähendaks inimeste väljavahetamist.“

„Peamine oleks, et inimestele pandaks kohustused, mis neil peaksid olema, ja ka antaks otsustusõigus, mis on neil vajalik otsuste tegemiseks. Ja kui see on tehtud, olen kindel, et oleme veelgi tugevamad,“ ütles Neuville DirtFishile.

„Küsimus pole ainult meeskonnajuhis. Tal on omad kohustused. Meil on erinevad osakonnad. Ja loomulikult me töötame selle [sisemise struktuuri] kallal,“ lisas Neuville.

Ka Ott Tänak tunnistas hiljuti taas, et Hyundai vajab muutusi ja auto kiiret edasi arendamist. „Kui tahame tiitliheitluses kaasa lüüa, siis peame olema väga efektiivsed,“ tõdes Tänak. „Vahepealne (võiduta) periood oli raske.“