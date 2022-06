TÄNA OTSEBLOGI | Eesti jalgpallikoondis läheb Albaaniale külla muutunud koosseisuga

Eesti on juunikuises koondiseaknas seni pidanud kolm kohtumist. Rahvuste liiga D-divisjonis alistasid eestlased koduväljakul San Marino 2:0 ja võõrsil Malta 2:1. Hispaanias peetud maavõistlusmängus jäädi Argentinale alla 0:5.

Rahvuste liiga B-divisjonis mängiv Albaania on juunikuus seni pidanud kaks matši. Esmalt viigistati võõrsil Islandiga 1:1 ja seejärel kaotati koduväljakul Iisraelile 1:2.

Nii Eesti kui ka Albaania on andnud tänaseks matšiks mitmele põhimehele juba puhkust. Neljamängulise seeria kolmes esimeses mängus kaasa teinud mängijatest ei tee eestlastel erinevatel põhjustel kaasa Konstantin Vassiljev, Karol Mets, Mattias Käit, Joonas Tamm, Henri Anier ning Karl Jakob Hein.

Eesti koondises on potentsiaalseteks debütantideks väravavaht Karl Andre Vallner ja poolkaitsja Rocco Robert Shein.

„Meid ootab ees tähtis kohtumine ja võtame seda tõsiselt. Hea esitus on meeskonna ja mängijate jaoks väga oluline. Albaania ridades on rohkesti individuaalselt meisterlikke jalgpallureid. Tahan näha, et meie kaitsemäng oleks ühtne ning kasutaksime üleminekuvõimalused ära targalt ja täpselt. Muidugi proovime ka palli hoida ja oma mängu ehitada,“ sõnas Eesti koondise peatreener Häberli mängueelsel pressikonverentsil Soccernet.ee’le.