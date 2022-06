BLOGI | Eesti jalgpallikoondis tegi võõrsil Albaaniaga väravateta viigi

Teise poolaja alustuseks tegi kodumeeskond kolm vahetust ja seejärel tekkis meie värava all mitu teravat momenti. Meie puurivaht Matvei Igonen tegi kaks head tõrjet, neist ühe albaanlaste karistuslöögi järel.

Veerand tundi enne lõppu leidis Poomi 40 meetrilt antud karistuslöök Rasmus Peetsoni, kes sai samuti peaga ohtlikult löögile, ent ka see pall vuhises mööda.

Üldse jäid pealelöögid Albaania kasuks 13:5 (sealjuures raamidesse 2:0). Palli valdamine oli 57 vs 43% kodumeeskonna kasuks.

„Meid ootab ees tähtis kohtumine ja võtame seda tõsiselt. Hea esitus on meeskonna ja mängijate jaoks väga oluline. Albaania ridades on rohkesti individuaalselt meisterlikke jalgpallureid. Tahan näha, et meie kaitsemäng oleks ühtne ning kasutaksime üleminekuvõimalused ära targalt ja täpselt. Muidugi proovime ka palli hoida ja oma mängu ehitada,“ sõnas Eesti koondise peatreener Häberli mängueelsel pressikonverentsil Soccernet.ee’le.