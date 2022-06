Tähelepanu spordivõistluste korraldajad – valesti jagatud pjedestaalikohad võivad kaasa tuua kahju hüvitamise kohustuse

1. juunil 2022 tegi Riigikohus märgilise spordiõigust puudutava kohtuotsuse vaidluses, milles veemotosportlased vaidlustasid kohtus ringrajapaatide Balti meistrivõistluse tulemused. Kuigi hagejad said võistlustel I ja II koha, siis võistluste korraldaja diskvalifitseeris sportlased võistluselt, sest motopaatide tehnilises kontrollis tuvastati, et mootoreid on modifitseeritud. Mootorite modifitseerimine ei olnud Rahvusvahelise Veemoto Liidu (UIM) reeglite kohaselt lubatud. Sportlased leidsid, et tehnilise kontrolli puuduliku läbiviimise tulemusel on neid diskvalifitseeritud ekslikult.

Tähelepanu! Valmis olla! Stopp! Vaatame kõigepealt reegleid

Riigikohus asus seisukohale, et spordivõistlus on käsitatav võlaõigusseaduses reguleeritud konkursina. Seda sõltumata sellest, kas sportlane on korraldajaga sõlminud võistlusel osalemiseks lepingu või mitte. Lepinguline osa suhtest piirdub üldjuhul sellega, et sportlane saab õiguse spordivõistlusel kui konkursil osaleda, kui ta täidab osalemiseks kehtestatud tingimused (nt maksab osalustasu). Korraldaja aga omalt poolt kohustub korraldama lepingus ette nähtud spordivõistluse. Spordivõistlus ise toimub lepingu olemasolust sõltumata konkursi reeglite kohaselt, sest selle käigus selgitatakse välja võitja. Seega on sportlase seisukohalt väga oluline teha endale detailideni selgeks spordivõistluse reeglid asjakohaste määrustike ja juhendite alusel, isegi siis kui ta ei ole kuhugi alla kirjutanud.