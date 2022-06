Nikolajs Mazurs jätkab Tartu peatreenerina

Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi juht Gert Prantsil on hea meel koostöö jätkumise üle. „Meil on väga hea meel, et Nikolajsiga jätkame. Ta tõestas lõppenud hooajal nii mõndagi ning tema käe all pakkus meeskond Tartu publikule häid emotsioone. Sel korral saab peatreener juba ettevalmistusfaasis võistkonnaga tööle hakata ja loodame, et saame juba hooaja alguses atraktiivse võistkonna kokku,“ ütles ta.