Suur üleminek: Manchester City sõlmis maailma ühe ihaldatuima ründajaga pika lepingu

„See on minu ja perekonna jaoks uhke päev,“ ütles Haaland City kodulehele antud esimeses intervjuus. Tema isa Alf-Inge mängis aastatel 2000-2003 samas klubis ja tõusis koguni kapteniks.

„Olen alati City mänge vaadanud. Ei jää muud üle kui nende mängustiili nautida - see on põnev ja tekitatakse palju šansse, mis on minu tüüpi mängija jaoks ideaane,“ rääkis Haaland.