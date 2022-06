Euroliiga tipptreener on hädas: Venemaalt lahkumine läheks ülikalliks maksma

Pascuali jahib kõige innukamalt Tel Avivi Maccabi. Iisraeli meedia andmetel on praegu läbirääkimised pausil ja põhjuseks on Pascuali kehtiv leping Zenitiga. Väidetavalt peaks Hispaania treener klubist lahkumise korral tööandjale välja käima koguni kolm miljonit eurot.

Olukorra muudab pikantsemaks asjaolu, et Pascuali agent on venelane Vadim Mihhailevski. Ta ütles Venemaa meediale, et treeneri saatus peaks õige pea selgemaks saama.

„Xavi Pascualil on Zenitiga kehtiv leping. Ilmselt kohtub ta võistkonna juhtidega nädala alguses ja siis peaks järgmise hooaja plaan selginema. Pole saladus, et mitmed Euroliiga tippklubid on temast huvitatud, aga kõik muu on praegu spekulatsioon,“ rääkis Mihhailevski.