Norra superstaar Haaland vedas omad Rootsi vastu magusa võiduni, Malta viigistas Eestiga punktiarve

Samas grupis võiduarve avanud Šveits oli kodus 1:0 üle Cristiano Ronaldota mänginud Portugalist. Mängu ainus värav jäi 55. sekundil Haris Seferovici arvele. Tegemist on Rahvuste liiga ajaloo kiireima tabamusega.

Norra on 10 punktiga B-liiga 4. grupi liider, kolmandal kohal olev Rootsi on nelja mänguga kogunud vaid kolm punkti.

D-liiga 2. ehk Eesti grupis võitis Malta kodus 1:0 San Marinot. Kohtumise ainsa värava lõi 50. minutil Zach Muscat. Nii Eestil kui ka Maltal on kuus punkti, aga Eestil on üks mäng vähem peetud. San Marino on nulli peal.