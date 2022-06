Lewis Hamiltoni vaevab põrgulik seljavalu: ma ei teadnud, kas suudan rajal vastu pidada

„Põhja kõrgemaks tõstmine oleks lihtsaim lahendus. Võistkondadel on see võimalus olemas. Kunagi ei tohiks sõita autoga, mis on ebaturvaline. Mõnedel autodel on probleeme ja mõnedel puuduvad need peaaegu täielikult. Oleks ebaaus karistada neid, kes on suutnud teha korralikku tööd. Kui meil oleks sellised mured, siis ütleksin samuti sõitjatele, et kurtke raadiosides selle üle nii palju kui võimalik. See käib mängu juurde,“ ütles Horner.