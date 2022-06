DELFI FOTOD | Simple Sessioni rulasõidu võit läks USA-sse

1. Liam Pace (USA) 82,75 punkti - Parim trikk: feeble 180 up the kink rail

2. Hampus Winberg (SWE) 80,6 punkti - Parim trikk: kickflip footplant

3. Toa Sasaki (JPN) 80,16 punkti - Parim trikk: hardflip backside lipslide

4. Matias Dell Olio (ARG) 80,03 punkti

5. Koffe Kroon (SWE) 77,66 punkti

6. Elias Nilsen (NOR) 76,66 punkti

7. Steven Pineiro (PUR) 74,66 punkti

8. Arturs Bogdanovics (LAT) 74,33 punkti

9. Remco Erkeland (NED) 72,16 punkti

10. Diego Fiorese (BRA) 72,05 punkti

11. Yam Behar (ISR) 72,00 punkti

12. Antoine Laurent (FRA) 69,83 punkti

13. Daniel Moragues (NED) 69,25 punkti

14. Onni Saltevo (FIN) 64,83 punkti