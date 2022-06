Kas Tiisaar ja Nõlvak löövad Vesiku ja Kaisi tulemused üle?

Kui Nõlvak ja Tiisaar langetasid 2015. aastal mõneti ootamatu otsuse pühenduda edaspidi saalivõrkpalli asemel rannavollele, läksid arvamused kahte lehte, paljude meelest olid neil suuremad väljavaated läbi lüüa ikkagi saalivõrkpallis. Tänaseks on nii mõnedki oma seisukohti korrigeerinud.

„Mina olin ka alguses võib-olla skeptilisem,“ tõdes endine rannavõrkpalli tippmängija Kristjan Kais. „Nad tundusid mulle natuke krobelised, tehniliselt kandilised. Aga nad on visalt treeningtööd teinud ja mis mulle väga meeldib, on see, et toimub areng. Nad lähevad edasi, liiguvad tipule järjest lähemale, see on äge. Arvan, et palju oli neid, kes alguses vaatasid seda valikut niimoodi: nojah… Sama võib-olla on praegu Liisa Soometsa ja Heleene Hollase puhul. Aga kui seda teed visalt edasi käia, on õnne ja tahet, toimub areng, siis jõuadki kaugele.“

Šmēdiņš: nad on õiges vanuses, et tulemusi teha

Lätlasest olümpiapronks Jānis Šmēdiņš toob 30-aastaste Tiisaare ja Nõlvaku puhul samuti välja järjepidevuse ja kannatlikkuse. Püssi ei visatud kohe põõsasse, kui esimeste aastatega rannas kuud ja tähti taevast alla ei toodud.

„Tean neid kutte vist kaheksa aastat või kauem. Eelmisel aastal hakkasid nad näitama tulemusi, enne seda võitlesid koha eest põhiturniiril. Nüüd on teinud nad sammu edasi ja hakkavad võitlema medalite eest,“ lausus Šmēdiņš, kes 2012. aasta Londoni olümpial teenis pronksmedali ja EM-il on tõusnud poodiumile kolm korda. „Minu arvates on nad jõudnud õigesse vanusesse, et hakata tulemusi tegema. Nad on tippvormis, neil on juba palju kogemusi, nüüd suudavad nad näidata oma parimat mängu ja nagu näinud oleme, siis võivad võita peaaegu igat tiimi.“