Eesti kohtub Hõbeliigas võõrsil Rootsiga. Peatreener plaanib taktikalisi muudatusi

Peatreener Alessandro Orefice plaanib teha mõned muudatused mängutaktikas. „Oleme trennis tähelepanu pööranud blokk-kaitsele, seal pole vaja palju muuta, sest see toimib suures pildis. Oleme aga muutnud oma servitaktikat, eriti ühe kindla rotatsiooni puhul, püüame nende sidemängijat suurema surve alla panna,“ sõnas peatreener.

„Veidi olen teinud kohandusi ka muudes taktikalistes nüanssides, vaatame, kuidas me mängus nende muudatustega toime tuleme. Aga nende kahe kohtumise vahel oleme saanud hästi treenida ja läheme saali positiivsete mõtetega.“

Tabelis on Eesti enne pühapäevast mängu alagrupis neljas, kirjas on üks võit ja kolm kaotust. Rootsil on teisena kirjas kolm võitu nagu ka esimesel kohal oleval Portugalil. Sloveenia jätkab kahe võiduga kolmandal kohal.