Hannes Soomer tegi MM-sarjas võimsa sõidu: loodetavasti ei tule seda enam niipea teha

Triumphi leeris lõpetas Stefano Manzi viiendal ja Hannes Soomer 11. kohal, ent eestlane alustas võistlust 27. kohalt ja võttis sõidu käigus tervelt 16. kohta tagasi. „Pärast kvalifikatsiooni oli selline tunne, et käed ulatavad maha,“ tunnistas Hannes pärast võistlust. „Hakkasime reedel uusi lahendusi läbi proovima, et tagarattale pidamist juurde saada, aga eksisime selle käigus ära ja saime tulemuseks tsikli, mis oli piiri peal sõites teistest kaks sekundit aeglasem. Loomulikult läks kvalifikatsioon samuti aia taha ja otsustasin võistlusele minna Asseni rajal toiminud seadega, sest see oli viimane kord, kui ennast ratta seljas mugavalt tundsin.“