Northugil on Venemaa trikoloori nägemisest kõrini

Northugi sõnul on asjal kaks tahku: „On igati tavapärane, et sporti üritatakse teistest asjadest lahus hoida, aga kuna Venemaa sportlased kuuluvad ka armee koosseisu, siis tuleb seda kindlasti arvesse võtta. Asja teiselt poolt vaadates on see muidugi suusatamise jaoks halb, et venelased osaleda ei saa. Aga lõppude lõpuks pole see midagi isiklikku, vaid lihtsalt signaal, mis tuli edasi anda. Igal asjal on tagajärjed,“ rääkis suusataja kodumaisele väljaandele VG.