Martin Rump alustab eestlaste jaoks ajaloolist Le Mans’i 24 tunni sõitu

Võidusõit läbitakse koos tiimikaaslaste Alessio Picariello ja Andrew Haryantoga, millest eestlase kanda jääb umbes 8-9 sõidutundi. Varem paika pandud taktika järgi alustab sõitu Picariello, seejärel on roolis Haryanto ning eestlane läheb võidusõidul rajale kolmandana. Seejuures võtavad Rump ja Picariello enda kanda öised ehk pimedas sõitmise vahetused.

„Me oleme selleks sõiduks end ette valmistanud nii hästi kui võimalik. See on väga ettearvamatu katsumus ja kindlasti juhtub sõidu kestel väga palju ent sellest hoolimata on mul enne starti väga rahulik tunne,“ tõdes Martin Rump sõidu eel.

Alles eelmise nädala alguses Le Mans’is osalemisest teada saanud Rump on võistluspaigas viibinud pisut üle nädala ja saanud ka treeningutel autot paremini tundma õppida.

„Esimesed ringid võtsin siin väga rahulikult, sest ma teadsin, et Le Mans’i rada on väga keeruline ja omab endas palju üllatusi. Pärast kohanemist hakkasin tempot juurde kruvima ja sõidutunne on iga treeninguga läinud paremaks.“

Ametlikult võistleb Martin Rump Le Mans’is küll Hardpoint Motorsport tiimi all ent tegelikult valmistab võistluseks auto ette eestlase igapäevane tiim Absolute Racing. Võistkonna peamiseks eesmärgiks on Le Mans’is finišeerumine.

„Meie põhieesmärk on sõit lõpetada. Varasemad aastad on näidanud, et selle pika sõidu jooksul juhtub väga palju ootamatuid olukordi. Vaevalt me suudame neid vältida ent lõpuks loeb see, kes teeb kõige vähem vigu. Üritame anda endast maksimumi, mitte võtta ülemäära suuri riske ja finišeerida ilma suuremate vigadeta,“ rääkis Rump tiimi eesmärkidest.

Ajaloo 90-s Le Mans’i 24 tunni sõit algab täna Eesti aja järgi kell 17. Võistluse otseülekannet on võimalik vaadata Eurospordi kanalitest.