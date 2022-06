Nõlvak ja Tiisaar jätkasid MMi võidukalt: natuke oli ülepingutamist

Täna pakutud lõbusa ja improvisatsioonilisema mängustiili kohta ütlesid võrkpallurid, et see peaks arsenalis olemas olema, kuid see ei tähenda, et alati tuleks just selle poole püüelda. „Ma arvan, et see on üks meie mängu osa. Kui soovime mängida sellist mängu, siis mängime sellist. Suudame mängida ka klassikalist,“ kommenteeris Nõlvak.