Saksa meedia: autoralli MM-sarja lisandub USA etapp, Euroopa rallide arv väheneb

Seda on ühe võrra enam kui tänavu, kui maailmameistrivõistlustel peetakse 13 etappi.

Motorsport Aktuelli andmetel on järgmisel hooajal plaanis ka rohkem võistlusi väljaspool Euroopat. Väidetavalt on juba 2023. aastaks lisandumas ka üks USA etapp, millest on räägitud juba pikemat aega.