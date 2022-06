Vasaraheite rekordinaine püüdis autovarga kinni, kuid sai vigastada

Poola meedia teatel juhtus veider intsident neljapäeval, kui Wlodarczyk oli treeningul ning märkas järsku, et keegi üritab tema autot ärandada. Varas lahkus autost, kuid poolatar läks talle järele ja püüdis varga kinni.

„Varas vaevu uskus, et naine suudab ta kinni püüda ja et vasaraheitja on nii kiire,“ ütles Poola kergejõustikuliidu asepresident Sebastian Chmara.