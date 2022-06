OTSEBLOGI | Mida suudab kvalifikatsiooni võitnud Jüri Vips sprindisõidus?

Vips tunnistas, et võistluseks suuri plaane ta ei tee. „Sa ei saa [plaane teha]. Ausalt öeldes ei saagi ühegi võidusõidu jaoks päris plaani teha. See on omamoodi äraarvamismäng, ka F2-s toimuva strateegiaga. Eriti sprindivõistlusel ei saa sul plaani olla. Tavaliselt on see üsna segane võistlus. Ma arvan, et eelmine aasta oli üsna puhas sõit, aga eriti siin Bakuus ei saa ette planeerida,“ vaatas eestlane võistlusele ette.