Treener Tiisaare ja Nõlvaku mänguplaanist: hoiame kaardid hästi avatud

Kui palju Maroko vastu eeltööd teete? „Eeltööd teeme ikka, aga meie eeltöö on natuke teistsugune,“ selgitas Nõlvaku ja Tiisaare treener Indrek Verro, kirjutab Volley.ee . „Me ei analüüsi nende mängu, meil on vaja enda asjad paika saada. Nagu ka see mäng näitas, siis natuke on vaja joondatust paika saada just enda mängus. Kui see paigas, on kõik väga hästi.“

„Eksimusi Sarabial tõesti tuli, aga tegelikult meie mänguplaan ei ole see, et võtame alati ühe mehe ette,“ avaldas Verro. „Me hoiamegi mängu kaardid hästi avatud. See tekitab vastases tegelikult probleeme, aga see ei tähenda seda, et me vahepeal ei pane pikemalt ühe mängija peale. See olenebki situatsioonist. Antud juhul oli situatsioon tõesti selline, et see noorem mängija sai oma närvid proovile panna.“