Võiduta jätkav Prantsusmaa on Rahvuste liigas viimasel kohal

Prantsusmaal on A-divisjoni esimeses alagrupis vaid kaks punkti, mis ei anna enamat neljandast kohast. Liider on Taani (6 punkti), kes kaotas eile koduväljakul Horvaatiale 0:1. Ainsa värava lõi Mario Pasalic. Horvaatial ja Austrial on võrdselt 4 punkti.