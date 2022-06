FOTOD | Viljandis avati eriolümpia Euroopa 5x5 jalgpalliturniir, peaesineja oli Stefan

Turniiri korraldusele aitavad kohapeal kaasa Special Olympics International jalgpalli delegaat Andre Peeters Belgiast ja Eriolümpia Euroopa-Euraasia spordidirektor Miroslaw Krogulec Poolast. Peeters oli pärast kevadist eelvisiiti positiivselt meelestatud: „Turniiri korraldus on heades kätes ja korraldajate jalgpalliline kompetens ning eriolümpia eripära tundmine on väga hea. Oleme veendunud, et tuleb hästi korraldatud turniir hea õhustikuga väikelinnas Viljandis,“ lausus ta.

EJLi rahvajalgpalli osakonna juhataja Teet Allase sõnul on selline turniir suurepäraseks näiteks, et jalgpalli saavad harrastada kõik. „Meie jaoks on oluline põhimõte, et jalgpall suudab ühendada erinevaid inimesi ja selle mängimine on kättesaadav kõigile, kes seda soovivad. Koostöös Eesti Eriolümpiaga oleme aastate jooksul korraldanud erinevaid jalgpallifestivale ja -turniire erivajadustega inimestele ning need on osutunud väga populaarseks ja rõõmupakkuvaks,“ sõnas Allas.



Avamispeol astusid üles kohalikud tantsijad Karmoška kamraadid ning peaesineja oli Stefan.