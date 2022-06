Läti koondis jätkab Rahvuste liigat täiseduga

Läti poolel said lõpuks kaks väravat kirja nii Vladislavs Gutkovskis kui Janis Ikaunieks.

Kui Lätil on kolme vooru järel tabelis 9 punkti, siis esimese kaotuse saanud Moldoval on 4 silma. Andorral on siiani 1 punkt ja Liechtensteinil punktiarve avamata.