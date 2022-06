Verstappen kritiseeris F1-sarja planeeritavat palgalimiiti

Vormel-ühes on juba mõnda aega arutatud ettepaneku üle, et iga meeskonna kahe sõitja palgafondi laeks võiks kinnitada 30 miljonit dollarit, ent siiani pole kokkulepet saavutatud.

„Ma arvan, et see on väga vale, sest hetkel F1 populaarsus ainult kasvab ja kõigi rikkus kasvab – sealhulgas meeskondadel ja F1 sarjal endal. Kõik saavad kasu,“ ütles Verstappen Autospordile.

Hollandlane on mures ka seetõttu, et palgalimiidi tõttu võivad meeskondade rahastajad ja juhid vähendada oma investeeringuid noortesse sõitjatesse, kui eeldatav tulevane tulu peaks palgapiirangu tõttu vähenema.

„Kõikidel juunioride klasside sportlastel on sponsorid ja toetajad, kes saavad oma osa sõitja sissetulekust. Arvan, et kulupiirang piirab sponsorlust kõvasti, sest investeering ei tasuks end korralikult ära. See kajastuks ka juunioride klassides. Ma ei usu, et me tahaksime sinna minna,“ ütles Red Bulli piloot.